بالفيديو.. شاب يحول سطح منزله بالرياض لمحمية طبيعية للطيور

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن من حي الشفا بالرياض في تحويل سطح منزله إلى محمية طبيعية تضم أكثر من 40 نوع من الطيور لتصل إلى أكثر من 200 طير في تلك المحمية الصغيرة .
وأكد الشاب انه بدأ الفكرة هاوي وتطورت الهواية حتى وصل إلى مرحلة الإحتراف وجذب جيل مستطلع في عالم الطيور حيث يسمح بزيارة الأطفال مجاناً على مدار 6 ايام بالأسبوع ، وفقاً لـ " الإخبارية.
وقال الشاب أن هذة التجربة جلبت له السعادة سواء من تربية الطيور النادرة الجميلة او فرحة الأطفال او المناظر الطبيعية الخلابة .
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