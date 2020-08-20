شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب يحول سطح منزله بالرياض لمحمية طبيعية للطيور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن من حي الشفا بالرياض في تحويل سطح منزله إلى محمية طبيعية تضم أكثر من 40 نوع من الطيور لتصل إلى أكثر من 200 طير في تلك المحمية الصغيرة .

وأكد الشاب انه بدأ الفكرة هاوي وتطورت الهواية حتى وصل إلى مرحلة الإحتراف وجذب جيل مستطلع في عالم الطيور حيث يسمح بزيارة الأطفال مجاناً على مدار 6 ايام بالأسبوع ، وفقاً لـ " الإخبارية.

وقال الشاب أن هذة التجربة جلبت له السعادة سواء من تربية الطيور النادرة الجميلة او فرحة الأطفال او المناظر الطبيعية الخلابة .