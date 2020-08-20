شكرا لمتابعة خبر عن شرط استفادة صاحب السجل التجاري من "حساب المواطن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس على أحقية أصحاب السجلات التجارية في الإستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه .

وأكد " حساب المواطن " انه إذا تبين استحقاق المتقدم للدعم بعد الإفصاح عن الدخل وتوفر المعايير الأخرى ، من حقه الإستفادة من حساب المواطن .

وأبان البرنامج الخطوات اللازم اتباعها لصاحب السجل التجاري وهي :

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1- اختيار نوع الدخل " نشاط تجاري " .

2- اختيار مصدر الدخل " سجل تجاري " .

3- إضافة الدخل ، والضغط على " حفظ " .