شكرا لمتابعة خبر عن شرط استفادة صاحب السجل التجاري من "حساب المواطن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس على أحقية أصحاب السجلات التجارية في الإستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه .
وأكد " حساب المواطن " انه إذا تبين استحقاق المتقدم للدعم بعد الإفصاح عن الدخل وتوفر المعايير الأخرى ، من حقه الإستفادة من حساب المواطن .
وأبان البرنامج الخطوات اللازم اتباعها لصاحب السجل التجاري وهي :
1- اختيار نوع الدخل " نشاط تجاري " .
2- اختيار مصدر الدخل " سجل تجاري " .
3- إضافة الدخل ، والضغط على " حفظ " .
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