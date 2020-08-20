شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مطعم في "غزة مكة" بعد اكتشاف "صراصير" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): ضبطت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة مطعم مخالف للإشتراطات الصحية ومعايير البلدية بعد اكتشاف صراصير في المطبخ والمواد الغذائية . ضبطت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة مطعم مخالف للإشتراطات الصحية ومعايير البلدية بعد اكتشاف صراصير في المطبخ والمواد الغذائية . وأكدت "البلدية " أن المعاينة والتفتيش أثبتت تدني مستوى النظافة ووجود أغذية مجهولة المصدر . وعليه ، تم مصادرة المضبوطات وإغلاق المطعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

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