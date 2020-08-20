"النقل" تحذر من "نوبة غضب الطريق" وتكشف أسبابها وما تفعله بقائد المركبة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت وزارة النقل اليوم الخميس من نوبة شائعة بين قائدي المركبات تسمى " نوبة غضب الطريق " .
وأكدت " النقل " أن تلك النوبة قد تصيب قائد المركبة أثناء الإزدحام المروري وهي عبارة عن حالة ذهنية ينتج عنها سلوك عدواني تجاه اشخاص عن طريق اللفظ او الإشارات الصامتة او التهديدات .
وقالت " النقل " أن أسباب تلك النوبة الإزدحام المروري والعصبية أثناء القيادة والضغط النفسي والتوتر والقيادة الغير منتظمة من الآخرين ، منبهة بضرورة ضبط النفس والتحكم في الأعصاب للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين.
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