شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" تحذر من "نوبة غضب الطريق" وتكشف أسبابها وما تفعله بقائد المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة النقل اليوم الخميس من نوبة شائعة بين قائدي المركبات تسمى " نوبة غضب الطريق " .

وأكدت " النقل " أن تلك النوبة قد تصيب قائد المركبة أثناء الإزدحام المروري وهي عبارة عن حالة ذهنية ينتج عنها سلوك عدواني تجاه اشخاص عن طريق اللفظ او الإشارات الصامتة او التهديدات .

وقالت " النقل " أن أسباب تلك النوبة الإزدحام المروري والعصبية أثناء القيادة والضغط النفسي والتوتر والقيادة الغير منتظمة من الآخرين ، منبهة بضرورة ضبط النفس والتحكم في الأعصاب للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين.