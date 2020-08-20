شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد حركة النقل الداخلي بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى): اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات ومرشدي الطلاب ورواد النشاط وأمناء المصادر ومعلمي الموهوبين للعام الدراسي 1442 ، ويمكن الاستعلام عن نتيجتها من خلال نظام نور . اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات ومرشدي الطلاب ورواد النشاط وأمناء المصادر ومعلمي الموهوبين للعام الدراسي 1442 ، ويمكن الاستعلام عن نتيجتها من خلال نظام نور . وشملت نتائج الحركة تلبية طلب 1405 متقدمين ومتقدمات من أصل 4730 متقدما ومتقدمة وبنسبة بلغت 29.7% . Advertisements

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