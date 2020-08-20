شكرا لمتابعة خبر عن بيئة عسير تنظم ورشة عمل لتربية النحل وإنتاج العسل وتوزع ملكات نحل على النحالين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

نيابة عن سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة بمنطقة عسير قام نائب المدير العام بتسليم عدد من النحالين بمنطقة عسير ملكات نحل ملقحة سلالة محلية, يأتي ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحسين وتطوير سلالة نحل العسل المحلية وحمايتها والمحافظة عليها.

من ناحية أخرى وضمن فعاليات مبادرة خيرات عسير المقام في مدينة ابها تم مساء امس عقد ورشة عمل عن "تربية النحل وإنتاج العسل", وذلك بمشاركة مختصين من فرع الوزارة بعسير, وتم خلال الورشة تقديم لمحه عن امراض وآفات النحل وكيفية الوقاية منها, كما تم استعراض الخدمات المقدمة من الوزارة للنحالين، وشرح طريقة استخراج تراخيص المناحل, وقد ابدى الحضور تفاعل مع محاور الورشة.

يذكر ان منطقة عسير تعد من مناطق المملكة التي تتميز بجودة العسل المنتج محليا وذلك لتنوع الغطاء النباتي ونوعية الاشجار في المنطقة, مما يجعل المنطقة مركزا مهما لانتاج العسل وبكميات تجارية تسهم في خلق نشاط اقتصادي ذو مردود مالي جيد للنحالين.