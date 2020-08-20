السعودية تشتري 10 طائرات من إيرباص.. وشركة المروحيات توضح المهام

أعلنت شركة الطائرات المروحية (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توقيع عقد مع شركة إيرباص لشراء 10 طائرات.

وذكرت الشركة (عبر حسابها على تويتر)، أن الطائرات الـ10 من طراز H125، ضمن خطط الشركة لتقديم خدمات جديدة وتلبية احتياجات عملائها.

وقالت شركة الطائرات المروحية: «ها نحن نخطو خطوة جديدة لنوسع آفاق أسطولنا في سماء المملكة».

وكان صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن في مارس 2019، عن إطلاقه شركةَ الطائرات المروحية، كأول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية بالمملكة.

Advertisements

وستُقدِّم الشركة خدمات النقل الجوي الخاصة داخل المدن الرئيسية، بالإضافة إلى القيام برحلات سياحية إلى العديد من الوجهات المختلفة في جميع أنحاء المملكة.

وتمَّ تأسيس شركة الطائرات المروحية برأسمال أولي قدره 565 مليون ريال سعودي.

يأتي هذا لتلبية الطلب المتنامي في المملكة، فيما يخص خدمات السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي.

وستُسهم شركة الطائرات المروحية بدور فعَّال في توفير خدمات النقل بالطائرات المروحية داخل المدن الكبرى.

كما ستعزز الشركة توسيع خدمات النقل الجوي في المملكة؛ حيث ستوفر وصولًا آمنًا إلى الوجهات السياحية البعيدة مع تقديم تجربة نقل جوي عالية الجودة وذات معايير عالمية.