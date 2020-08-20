جامعة جازان توضح موقف ٢٠٢٩٤ طالبًا وطالبةً من التسجيل الذاتي للمقررات

قالت جامعة جازان إنها أنهت المرحلة الأولى من عملية التسجيل الذاتي لمقررات الفصل الأول من العام الجامعي ١٤٤٢؛ حيث استهدفت هذه المرحلة الطلبة المستجدين والملتزمين بالخطة الذين بلغ عددهم ٢٠٢٩٤ طالبًا وطالبةً.

وثمَّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، متابعة ودعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز وتوفير الخدمات الإلكترونية لطلبة الجامعة، موضحًا أن اتباع الجامعة أسلوب التسجيل الذاتي للمقررات، يهدف إلى تعزيز مسؤولية الطالب تجاه إعداد الجدول الدراسي وفقًا لما يراه مناسبًا له، وتعميق فهمه لخطته الدراسية وعلاقة المقررات بعضها ببعض.

وأشار فقيهي إلى أن المرحلة الأولى من عملية التسجيل الذاتي، أُقفلت بنسبة تسجيل بلغت ٩٠٪ من إجمالي الفئة المستهدفة، مضيفًا أن المرحلة الثانية من التسجيل الذاتي بدأت أمس الأربعاء، وتستمر لغاية السبت الموافق ٣/١/١٤٤٢هـ.

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وتستهدف هذه المرحلة الطلبة المتعثرين، وغير الملتزمين بالخطة، والمتوقع تخرُّجهم.

ودعا فقيهي الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة؛ وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، موضحًا أن فترة حذف وإضافة المقررات على الشعب المتاحة. ووفقًا لضوابط التسجيل، ستُتاح للطلبة خلال الفترة من ٧ حتى١٠/١/١٤٤٢هـ.

كما شدَّد عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي على أهمية متابعة التقويم الجامعي والأحداث الأكاديمية، والتقيد بتقديم الطلبات خلال الفترات المنصوص عليها في التقويم الأكاديمي، مؤكدًا أن عدم تسجيل المقررات الدراسية سيؤدي إلى تغيير حالة الطالب إلى منقطع عن الدراسة، موضحًا أن آخر موعد لتقديم طلب تأجيل الفصل الدراسي سيكون يوم الخميس ١٥/١/١٤٤٢، بينما تبدأ فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي الأول في ١٥ المحرم ١٤٤٢هـ.