بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم ارتداء الرجال الملابس الحمراء

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم ارتداء الرجال الملابس الحمراء، مؤكدًا جواز ذلك بدليل أن الرسول الكريم لبس الأحمر.

وقال الخثلان (خلال استضافته في برنامج «يستفتونك»، على قناة الرسالة) إنه جاء في الصحيحين، حديث البراء –رضي الله عنه– قال: «رأيت النبي –صلى الله عليه وسلم– مربوعًا (ما بين الطويل والقصير) وقد لبس حلة حمراء لم أر قط أحسن منها».

وتابع الخثلان: «هذا الحديث نص صريح على جواز لبس الأحمر، وما قاله البعض من أن الأحمر كان مختلطًا بغيره هو أمر غير مُسلَّم به، كما أن الصحابي الذي روى الحديث، عربي ويتكلم العربية، ووصف حلة النبي بأنها كانت حمراء، وهو أمر كافٍ للجواز».

أما ما رُوي من أحاديث عن نهي لبس الأحمر، فهي ليست بصريحة؛ فهي إما صحيحة لكنها غير صريحة أو أنها ضعيفة.

بحسب الخثلان، لم يرد نهي صحيح صريح عن لبس الأحمر، بل ورد أن النبي لبس الأحمر، مشيرًا إلى أنه يجوز لبس الأحمر من غير كراهة.

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ما حكم لِبْس الأحمر ؟#يستفتونك مع الشيخ أ.د.سعد الخثلانhttps://t.co/cQjnMfWvgh pic.twitter.com/p5H26LvJT7 — قناة الرسالة (@alresalahnet) August 19, 2020

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