«حساب المواطن» يجدد التذكير بطريقة استعادة وتغيير كلمة المرور

في حال الرغبة أو فقدان صفحة المستفيد

أوضح برنامج حساب المواطن كيفية استعادة كلمة المرور لصفحة المستفيد حال فقدانها؛ وذلك بعد استفسار إحدى المستفيدات قائلةً: «أنا ناسية الرقم السري لحساب المواطن.. كيف أقدر أغيره؟». ورد الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين التابع لبرنامج «حساب المواطن» قائلًا: «بإمكانك التوجه إلى البوابة الإلكترونية والدخول إلى الصفحة الرئيسية والضغط على أيقونة (نسيت كلمة المرور)». Advertisements اقرأ أيضًا: «حساب المواطن» يوضح موقف صرف الدعم حال وفاة ربّ الأسرة هل يتم وضع الآيبان البنكي لرب الأسرة أم التابعين؟.. حساب المواطن يجيب

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