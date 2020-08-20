«الكهرباء»: 5 خطوات لدفع نصف المديونية المستحقة على متأخري السداد

أوضحت شركة الكهرباء، خطوات دفع نصف إجمالي المبلغ المطلوب سداده؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل ممكن أدفع مبلغ أقل من المبلغ المطلوب سداده الذي عليه تاريخ فصل للكهرباء بسبب عدم السداد؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بالمشتركين في شركة الكهرباء على موقع «تويتر» قائلًا: «بإمكانك سداد نصف إجمالي المبلغ للتعريفة السكنية عبر تطبيق البنك»؛ حيث جاءت الخطوات كالآتي:

1- اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة.

2- اختيار الشركة السعودية للكهرباء.

3- إدخال رقم الحساب.

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4- النقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته.

5- إدخال المبلغ الجديد المراد سداده.

كما أوضحت شركة الكهرباء طريقة طلب تقسيط المديونية بالنسبة إلى المستفيدين؛ حيث قال حساب العناية بالمشتركين على «تويتر»، إنه يتم أولًا الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد عبر موقع الشركة، والتقدم بطلب جديد عبر اختيار (خطة الأقساط) وتحديد عدد الأقساط.

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