بالأسماء.. بدء توطين 9 أنشطة اقتصادية في منافذ بيع الجملة والتجزئة

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، تطبيق قرار توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 نشاطات مختلفة بنسبة 70%.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن الأنشطة التسعة تشمل:

- اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية.

- بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات.

- الفواكه والخضار والتمور.

- مواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

- الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية.

Advertisements

- المياه والمشروبات.

- الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية.

- الألعاب وألعاب الأطفال.

- الكتب والقرطاسية وخدمات الطالب.

وكان وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، أصدر في مارس 2020م، قرارًا بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة مختلفة بنسبة 70%؛ وذلك اعتبارًا من الأول من المحرم 1442هـ.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، وإيجاد مزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة.

وشددت وزارة الموارد البشرية على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.