أكدت دور الاحترازات الوقائية

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ أن نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة وصلت نحو 92%. وأشار المتحدث الرسمي –عبر حسابه على تويتر– إلى أن هذه النسبة تحقَّقت بفضل الله –تعالى– ثم باتخاذ الخطوات الاستباقية، وتطبيق الاحترازات الوقائية والبروتوكولات العلاجية والخدمات الصحية التي هيَّأتها القيادة الحكيمة، والتي كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. Advertisements اقرأ أيضًا: الصحة تُحذر من التأخر في إجراء فحص كورونا الصحة: تسجيل 1363 إصابة جديدة.. وتعافي 1180 شخصًا.. ووفاة 36 حالة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تعلن نسبة التعافي من كورونا.. و«العبدالعالي»: 92% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.