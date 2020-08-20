السعودية اليوم / مركز خدمة الاتصال الموحد بالشؤون الإسلامية يتلقى 9649 بلاغاً خلال شهرين



الرياض 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

تلقى مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الفترة من غرة شهر ذو القعدة وحتى 29 من شهر ذو الحجة 1441هـ، 9649 اتصالاً وبلاغاً إلكترونياً، حيث كان 5578 اتصالا عبارة عن استفسارات جرى الإجابة عليها من قبل موظفي المركز في حينه، و 4071 تم فتح تذاكر بلاغات لها وإحالتها لفروع الوزارة بمناطق المملكة لمعالجتها، ويقوم فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة عن عمل مركز الاتصال الموحد "1933"، وتلقي البلاغات خلال هذه الفترة، حيث أوضح التقرير أن تصنيف الاتصالات والبلاغات يتعلق بخدمات المصلين ومنسوبي المساجد، وبلاغات بخصوص الإجراءات الاحترازية في المساجد، وخدمات الصيانة، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وشؤون المتبرعين، وخدمات الوزارة الأخرى.

يذكر أن مركز الاتصال الموحد قد دشنه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في 15من شهر صفر عام 1440هـ، حيث استقبل المركز منذ تدشينه 68285 اتصالاً وبلاغاً إلكترونياً.

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13:52ت م

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