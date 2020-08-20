السعودية اليوم / "التطوير المهني" بتعليم رجال ألمع ينظم دورات تدريبية عن بُعد



محايل 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

نظم مركز التطوير المهني التعليمي (بنين - بنات) بتعليم رجال ألمع خلال أسبوع التهيئة الجاري دورات تدريبية عن بُعد، مستهدفًا المشرفين والقادة والقائدات والوكلاء والمعلمين والمعلمات والمرشدين وأمناء المصادر ومحضري المختبرات والمنسقات الإعلاميات.

وأوضح مدير مركز التطوير المهني التعليمي الدكتور حسن محمد القحطاني، بأن البرامج التدريبية بلغت «31» برنامجًا تدريبيًا بواقع «157» ساعة استفاد منها «2212» متدرب ومتدربة، مبينا أن التدريب المتزامن عبر المنصات الإليكترونية بات واقعًا ينشده الجميع لتحسين الممارسات التعليمية كمطلب استراتيجي يحقق الكفاءة ويجود مخرجاتنا التعليمية.

من جهتها بينت مديرة مركز التطوير المهني التعليمي منايه علي عسيري، بأن الدورات التدريبية التطويرية تعد رافدًا معرفيًا ومهنيًا يتسلح به شاغلو الوظائف التعليمية في قطاعي البنين والبنات لمواصلة عطائهم المعهود تجاه أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، مبينةً أن هذه البرامج التدريبية تنوّعت في عدة مجالات وموضوعات يقدمها نخبة من المدربين والمدربات والكفاءات التربوية.

// انتهى //

13:39ت م

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