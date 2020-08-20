السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تنفذ 899 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية



الدمام 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال جولاتها الرقابية أمس، (899) جولة رقابية، و (8) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن رصد (53) مخالفة للتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس "كوفيد - 19"، و11حالة تكدس، وذلك في الأسواق والمراكز التجارية.

كما وقفت الأمانة على آلية عمل (481) من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ومتابعة (9544) من الكوادر البشرية، ورفع (7629) طنا من النفايات، وإزالة (4212) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، وتعقيم وتطهير (603) مواقع.

// انتهى //

13:37ت م

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