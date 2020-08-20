السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتسلّم تقريراً لأعمال شركة الكهرباء خلال موسم حج 1441هـ



جدة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, تقريراً عن أعمال الشركة

وتضمّن التقرير نبذة عن الأحمال الكهربائية التي تم توفيرها في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وبلغت أكثر من 180 ميجاوات، كما أورد التقرير تفاصيل المشروعات الجديدة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن ذلك إنشاء محطات تحويل متنقلة في المشاعر المقدسة, و 733 محطة توزيع، وخطوط جهد متوسط ومحطة جهد عالٍ، إضافة إلى خطوط الجهد العالي التي تقدر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار ريال.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن المشروعات الجديدة لشركة الكهرباء في محافظات المنطقة التي من شأنها تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.

// انتهى //

13:32ت م

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جدة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, تقريراً عن أعمال الشركة السعودية للكهرباء خلال موسم حج 1441هــ، سلّمه لسموه رئيس القطاع الغربي في الشركة المهندس عبدالسلام العمري.وتضمّن التقرير نبذة عن الأحمال الكهربائية التي تم توفيرها في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وبلغت أكثر من 180 ميجاوات، كما أورد التقرير تفاصيل المشروعات الجديدة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن ذلك إنشاء محطات تحويل متنقلة في المشاعر المقدسة, و 733 محطة توزيع، وخطوط جهد متوسط ومحطة جهد عالٍ، إضافة إلى خطوط الجهد العالي التي تقدر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار ريال.واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن المشروعات الجديدة لشركة الكهرباء في محافظات المنطقة التي من شأنها تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.// انتهى //13:32ت م0092

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