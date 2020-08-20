السعودية اليوم / طلبة جامعة جازان ينهون المرحلة الأولى من تسجيل مقرراتهم ذاتيا



جيزان 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أنهت جامعة جازان المرحلة الأولى من عملية التسجيل الذاتي للمقررات للفصل الأول من العام الجامعي الحالي ، التي استهدفت الطلبة المستجدين والملتزمين بالخطة ، البالغ عددهم ٢٠٢٩٤ طالباً وطالبة.

وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي اتباع الجامعة لأسلوب التسجيل الذاتي للمقررات الهادف إلى تعزيز مسؤولية الطالب تجاه إعداد الجدول الدراسي وفقاً لما يراه مناسبا له، وتعميق فهمه لخطته الدراسية وعلاقة المقررات ببعضها ، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من عملية التسجيل الذاتي أقفلت بنسبة تسجيل بلغت ٩٠٪ من إجمالي الفئة المستهدفة، فيما بدأت أمس المرحلة الثانية من التسجيل الذاتي وستستمر حتى السبت القادم ، وتستهدف الطلبة المتعثرين، وغير الملتزمين بالخطة، والمتوقع تخرجهم.

ودعا فقيهي الطلبة للمبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، موضحاً أن فترة حذف وإضافة المقررات على الشعب المتاحة ووفقا لضوابط التسجيل ستتاح للطلبة خلال الفترة من الأربعاء المقبل السابع من شهر محرم الحالي ولمدة ثلاثة أيام.

وشدد عميد القبول والتسجيل على أهمية متابعة التقويم الجامعي والاحداث الأكاديمية والتقيد بتقديم الطلبات خلال الفترات المنصوص عليها في التقويم الأكاديمي،وأن عدم تسجيل المقررات الدراسية سيؤدي لتغيير حالة الطالب إلى منقطع عن الدراسة، موضحاً أن آخر موعد لتقديم طلب تأجيل الفصل الدراسي سيكون يوم الخميس ١٥/ ١/ ١٤٤٢ بينما تبدأ فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي الأول في ١٥ محرم ١٤٤٢هـ.

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13:20ت م

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