السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي يوقف 11 مهاجرًا غير شرعي



تونس 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أوقف خفر السواحل التونسي، 11 مهاجرًا غير شرعي، بالقرب من سواحل جزيرة جربة جنوب تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيرًا إلى أنه تم إيقافهم لإتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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13:19ت م

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