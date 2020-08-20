السعودية اليوم / 31 أسرة منتجة تشارك في مهرجان العنب بالصليبية



الصليبية 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

تشارك العديد من الأسر المنتجة في مهرجان العنب السابع الذي تنظمه بلدية القوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم لهذا العام، لإبراز منتجاتهم والاستفادة من مرتادي المهرجان لما يعود عليهم بالنفع .

وخصصت إدارة المهرجان مواقع محددة للأسر المنتجة لبيع منتجاتهم وفق اختصاصاتها التنظيمية التي تشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية المقرة نظاماً لمواجهة جائحة

// انتهى //

13:18ت م

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الصليبية 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واستشارك العديد من الأسر المنتجة في مهرجان العنب السابع الذي تنظمه بلدية القوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم لهذا العام، لإبراز منتجاتهم والاستفادة من مرتادي المهرجان لما يعود عليهم بالنفع .وخصصت إدارة المهرجان مواقع محددة للأسر المنتجة لبيع منتجاتهم وفق اختصاصاتها التنظيمية التي تشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية المقرة نظاماً لمواجهة جائحة كورونا والمتمثلة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعدم المصافحة وتعقيم اليدين وباقي الإجراءات التي تكفل الحد من انتشار الفيروس لسلامتهم وسلامة الزوار، كما تنوعت نشاطات الأسر المنتجة والتي تصل إلى ٣١ أسرة ، وكذلك ٤٥ كشكا إضافيا بلمسات ومشاركات متنوعة لما يلبي احتياجات المرتادين ويسهل عليهم شراء ما يحتاجونه من مأكل ومشرب .// انتهى //13:18ت م0088

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