

طوكيو 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

سجلت اليابان اليوم 1354 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنها سجلت 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1153 حالة.

// انتهى //

13:06ت م

0086



طوكيو 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسسجلت اليابان اليوم 1354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 59451 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنها سجلت 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1153 حالة.// انتهى //13:06ت م0086

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليابان تسجل 1354 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.