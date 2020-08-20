السعودية اليوم / 83769 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان



مسقط 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

وصلت عدد الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية في بيان أن عدد الوفيات بلغ 609 حالات، بينما وصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 78386 حالة.

// انتهى //

13:05ت م

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مسقط 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسوصلت عدد الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 83769 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العُمانية في بيان أن عدد الوفيات بلغ 609 حالات، بينما وصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 78386 حالة.// انتهى //13:05ت م0085

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