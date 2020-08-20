السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 363 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 79479 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9969 حالة وفاة.

// انتهى //

12:52ت م

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بروكسل 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 363 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 10 حالات وفاة .وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 79479 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9969 حالة وفاة.// انتهى //12:52ت م0080

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