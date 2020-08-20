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إزالة تعديات عشوائية علي3600 متر بجدة

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أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة إجمالية بلغت 3600 متر مربع بحي الألفية الشعبي، ضمن جهود الأمانة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة .

وأفاد رئيس البلدية تركي الذروي أن جهود البلدية أسفرت عن إزالة أربعة من الأحواش، مؤكداً استمرار جهود البلدية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية .

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