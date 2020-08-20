شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات عشوائية علي3600 متر بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد رئيس البلدية تركي الذروي أن جهود البلدية أسفرت عن إزالة أربعة من الأحواش، مؤكداً استمرار جهود البلدية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية .
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