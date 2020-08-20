شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار فيديو.."الفطرية" تنفي لـ ”الخليج 365” ظهور حيوان "الجاغوار" والان نبدء بالتفاصيل

نفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية لـ"اليوم" صحة الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يزُعم بوجود ظهور لحيوان البوما أو الجاغوار في أحد السدود في منطقة الباحة.

وقالت الهيئة في ردها على تساؤلات "اليوم" حول ما ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي عن رصد حيوان في مقطع فيديو وتم تداوله على نطاق واسع إن أنه تم توجيه المختصين للوقوف على الموقع والتأكد من صحة ما ورد في المقطع، واتضح أن الكائن هو قط وليس نمرًا ، كما ذكر مصور المقطع.

وكان روّاد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لشخص أظهر فيه حيواناً مفترساً بلون أسود تظهر ملامحه على أنه الـ "جاغوار" أو "البوما" بصورة كبيرة .. ويعتبر النمر الأسود من أندر أنواع النمور فى العالم، هو نوع من النمور له طفرة لونية يسببها نقص الميلانين .