إثيوبيا تعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 75% المزيد

أعلنت إثيوبيا اكتمال بناء 75% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق ويثير خلافات مع مصر والسودان خشية تأثر حصتهما من المياه في وقت لازالت فيه المفاوضات الثلاثية جارية للتوصل إلى حل يضمن مصالح كافة الأطراف.

وقال المدير العام لمشروع سد النهضة كيفلي هورو إن أعمال الإنشاءات التي تم تنفيذها بلغت 75% فيما وصل إجمالي المبلغ الذي أنفق في بناء السد حتى الآن 120 مليار بر إثيوبي أي قرابة 3 مليار 287 مليون 671 ألف دولار أمريكي.

وأضاف أن التكلفة المالية التي خصصت لبناء السد كانت 78.3 مليار بر إثيوبي، لكنها تجاوزت هذا المبلغ لتصل إلى 160 مليار بر ( 4 مليار و383مليون 561 ألف دولار).

وأشار إلى أن الأعمال الكلية في السد وصلت إلى 78% فيما وصلت الأعمال الكهروميكانيكية 46.5% ، مشيرا إلى أن الأعمال المدنية في وصلت إلى 88.8%.

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من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس المقبل في موسم الأمطار حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

وأوضح أن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر وحتى أغسطس المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023.





يشار إلى أن سد النهضة التي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي راعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.

