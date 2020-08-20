"سر خطير" يدفع مصرية لقتل زوجها ليلة الزفاف

ارتكبت زوجة مصرية جريمة بشعة في ليلة زفافها في دلتا مصر؛ إذ تحولت ليلة العمر إلى كابوس، نتج عنه مقتل الزوج، بينما أصبحت الزوجة متهمة بجريمة قتله.



وذكرت مصادر صحفية محلية، أن النيابة العامة بمحافظة الغربية في دلتا مصر، أحالت فتاة تبلغ من العمر 23 سنة إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بقتل زوجها ليلة الزفاف.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، قالت الفتاة أمام النيابة إنها سددت لزوجها طعنات في جسده بقطعة زجاج لرفضه السماح لها بمغادرة شقة الزوجية، عقب اكتشافها سر خطير وهو اتهامه في قضية اغتصاب، وتوفي الزوج قبل نقله إلى المستشفى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أفادا بأن شرطة النجدة تلقت إخطارا من مستشفى كفر الزيات العام يفيد بوصول موظف جثة هامدة إثر تلقيه طعنات في الجسد.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وبسؤال عدد من أفراد أسرة القتيل والجيران، أكدوا أن مشاجرة نشبت بين القتيل وزوجته ليلة زفافهما، وطعنته الزوجة بقطعة زجاج.

ونوهت الصحيفة بأن الشرطة ألقت القبض على المتهمة التي اعترفت بارتكابها الجريمة، وأحالت النيابة المتهمة إلى محكمة الجنايات تمهيدا لتحديد جلسة لبدء محاكمتها، فيما أمرت بدفن جثة القتيل.