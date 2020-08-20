سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20 أغسطس 2020.. الجنيه مستقر

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في معظم شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي، في حين سجل لدى البنك المركزي المصري 15.86 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

يأتي ذلك في ظل قرار البنك المركزي المصري، بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي المصري، إن البنوك ستستأنف عملها يوم الأحد القادم الموافق 23 أغسطس الجاري.

وكانت إدارة البورصة المصرية قررت تعطيل العمل بالتداولات، الخميس، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتباره إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442.

وجاءت أسعار الدولار أقل من 16 جنيها في جميع البنوك العاملة بمصر، وهيمن سعر 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع على الدولار في 14 بنكا مصريا.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع في بنوك المصري الخليجي، وميد، والعربي الأفريقي.

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وتكرر السعر نفسه في بنوك الأهلي الكويتي، والتعمير والإسكان، وعودة، والمصري لتنمية الصادرات، والوطني الكويتي، وقناة السويس.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع على الدولار في بنوك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، والأهلي اليوناني، ومصر.

وتكرر نفس السعر على شاشات بنوك المصرف المتحد، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، وبلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، والبركة، والمشرق، وساييب، والاستثمار العربي، والتنمية الصناعية، والمصرف العربي الدولي، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 18.94 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع، لدي بنك مصر، بينما سجل الإسترليني 21.012 جنيه للشراء و21.19 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرية عند 4.14 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، على شاشات تداول بنك مصر.

وسجل الدرهم الإماراتي 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.55 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.