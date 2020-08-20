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2020-08-20 تدشين الحساب الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي على تويتر متابعات الخليج 365 - واس دشن قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي، اليوم الخميس، الحساب الرسمي للقوات على منصة “تويتر” بالمعرف [email protected] وقال المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي:” إن القوات تسعى للاستفادة من جميع القنوات والوسائط الإعلامية للتعريف بمهامها ومسؤولياتها ودورها في حماية البيئة والحياة الفطرية والتنوع الإحيائي، من خلال إنفاذ الأنظمة واللوائح ذات الصلة. Advertisements وأوضح المالكي أن القوات، تستقبل الاقتراحات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدًا حرصها على تعزيز حضورها ومد جسور التواصل مع الجمهور بوصفهم شركاء في تحقيق الأهداف المرجوة. ويمكن الاطلاع على الحساب بموقع تويتر عبر الرابط هنا.



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