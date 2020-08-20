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هدف يعوض القطاع الخاص عن إجازة مرضى الفشل الكلوي
متابعات الخليج 365 - الرياض
يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى لتعويض منشآت القطاع الخاص عن أجر أيام الإجازة التي يقضيها الموظف للقيام بالغسيل الكلوي.
وأكد هدف في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر أن هذا يأتي استقرارًا لوظائف مرضى الفشل الكلوي واستمرارًا لأعمالهم في القطاع الخاص.
ويمكن الاطلاع على تغريدة هدف عبر الرابط التالي
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استقرارا لوظائف مرضى #الفشل_الكلوي واستمرارا لأعمالهم في القطاع الخاص؛ يقدم #هدف برنامج دعم أجر أيام #غسيل_الكلى لتعويض منشآت القطاع الخاص عن أجر أيام الإجازة التي يقضيها الموظف للقيام بالغسيل الكلوي. pic.twitter.com/vx63BJpsmf— هدف (@HRDFNews) August 20, 2020
وفي وقت سابق جدد صندوق تنمية الموارد البشرية، ممثلاً في منصة التدريب الإلكتروني (دروب)، دعوته للموظفين والباحثين عن عمل، للالتحاق والتسجيل في الدورة التدريبية (الثقافة العمالية وفق نظام العمل السعودي) من خلال منصة “دروب” doroob.sa .
وتهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بنظام ولوائح العمل السعودي، والتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات المترتبة على أطراف العلاقة التعاقدية.
وتغطي الدورة ثلاثة محاور رئيسية هي: حقوق العامل، وواجبات العامل اتجاه عمله، والصحة والسلامة في بيئة العمل.
ويتم تقديم الدورات التدريبية بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية لكافة المهارات الوظيفية الأساسية بالإضافة للمهارات المهنية المتخصصة، ويحصل المتدرب على شهادات إتمام للدورة التدريبي فور إنهاء متطلباتها.
ويستهدف برنامج “دروب” للتدريب الإلكتروني، تأهيل وتدريب الموظفين والباحثين عن عمل والطلاب، بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.
ويعد برنامج “دروب” مرتكزًا رئيسًا في مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”؛ لتلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم على عمل، والطلاب لتعريفهم بسوق العمل، ومن هم على رأس العمل الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي والحصول على فرص عمل أفضل.
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