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أسعار الذهب تنتعش مع تجدد مخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد
متابعات الخليج 365 - متابعة
صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس معوضةً بعض الخسائر إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارًا تكتنفه ضبابية شديدة وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة.
وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1943.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بأكثر من 3.5 بالمئة إلى أقل مستوى في نحو أسبوع يوم الأربعاء.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1950.30 دولار للأوقية.
وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارًا تكتنفه ضبابية شديدة وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.
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