، "خيرات" توزع أكثر من 405 آلاف وجبة طعام على المستفيدين بأحياء الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع وقف "السبيعي" والمستهدف خلال العام 216.500 وجبة

وزّعت جمعية "خيرات" أكثر من 405 آلاف وجبة طعام على الأسر المستفيدة في أحياء مدينة الرياض في الفترة من 1/ 3/ 2020 إلى 31/ 7/ 2020.

يأتي ذلك ضمن "اتفاقية التعاون بين جمعية ووقف محمد إبراهيم السبيعي لحفظ النعمة لعام ٢٠٢٠م"، والتي جاءت تماشيًا مع التوجيهات الإسلامية التي تدعو إلى التواصي بالمرحمة وتفقد أحوال الأسر الفقيرة ومساعدتهم.

ونصت الاتفاقية على أن تقوم الأوقاف بالدعم المالي اللازم لتنفيذ المبادرة وتوزيع 216.500 وجبة من الخضار والفواكه خلال سنة كاملة، بمعدل 18 ألف وجبة بالشهر.

وصرّح المدير التنفيذي لجمعية "خيرات" غادة العبيدان، بأن الجمعية قامت بتوزيع الوجبات على المحتاجين وبلغ عددها 405.140 من الوجبات على 67.523 أسرة مستفيدة على 47 حيًّا من الأحياء المتفرقة في مدينة الرياض للفترة من 1/ 3/ 2020 إلى 31/ 7/ 2020؛ مثمنة لوقف محمد إبراهيم السبيعي عطاءهم اللا محدود في خدمة المجتمع.جمعية خيرات