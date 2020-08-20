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باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان، بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
ونوه وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي بما يلقاه الحرمان الشريفان وقاصدوهما من عناية ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومرافقهما عامة ومنها مجمع كسوة الكعبة المشرفة وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وأوضح أنه وفقاً للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة -بحمد الله وتوفيقه- تركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1441هـ، مشيراً إلى أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً في منتصف شهر ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.
وأفاد "المالكي" أن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب، ويتبعه صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني.
وأشار إلى أن الفريق الفني يمثل جميع الأقسام الفنية والإدارية والطبية بالمجمع، وجميعهم حريصون على تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي؛ لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 12:42 PM
قال: فريق العمل من المختصين والفنيين قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة"المالكي" عن إسدال ثوب الكعبة: أعلى معايير الدقة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية
باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان، بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
ونوه وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي بما يلقاه الحرمان الشريفان وقاصدوهما من عناية ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومرافقهما عامة ومنها مجمع كسوة الكعبة المشرفة وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وأوضح أنه وفقاً للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة -بحمد الله وتوفيقه- تركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1441هـ، مشيراً إلى أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً في منتصف شهر ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.
وأفاد "المالكي" أن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب، ويتبعه صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني.
وأشار إلى أن الفريق الفني يمثل جميع الأقسام الفنية والإدارية والطبية بالمجمع، وجميعهم حريصون على تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي؛ لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.
، "المالكي" عن إسدال ثوب الكعبة: أعلى معايير الدقة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
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