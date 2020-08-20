شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على مسجد السهوة الذي يعود تاريخه لـ200 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو نبذة عن مسجدة السهوة التاريخي الذي يقع ببلدة منفوحة القديمة بالرياض، والذي يعد من المساجد التي اشتهرت بها بلدات الجزيرة العربية، والذي يعود تاريخه لمائتي عام.

وقال الباحث محمد الحسين، عبر مقطع الفيديو بأن المسجد أنشئ على 5 أعمدة من الحجر الطبيعي، وينقسم إلى 3 أقسام (خلوة أمامية، ومصابيح، وساحة)، ويوجد به نافذتان؛ واحدة في الجهة الشمالية والأخرى في الجهة الجنوبية، كما يوجد له دَرَج في الجهة الجنوبية.

وتابع الحسين أن المسجد يعد وثيقة تاريخية ودينية وعمرانية، وتجسيداً للعمارة الإسلامية التي تميزت بالشكل المميز والجميل خاصة في المساجد، ومن أبرز سماتها المثلثات والزوايا المستخدمة في الأعمدة، والبناء باستخدام الطين والأخشاب والأثل.