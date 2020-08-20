شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: نسبة التعافي من كورونا في المملكة وصلت لـ 92 % والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة وصلت لـ 92 %. أوضحت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة وصلت لـ 92 %. وأرجع العبد العالي ذلك إلى الخطوات الإستباقية وتطبيق الإحترازات الوقائية والبروتوكولات العلاجية والخدمات الصحية التي هيأتها القيادة الحكيمة والتي كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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