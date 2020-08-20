شكرا لمتابعة خبر عن سر أسماء الشهور الهجرية المعروفة بها حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت دارة الملك عبد العزيز اليوم الخميس اسباب تسمة الشهور الهجرية التي ظلت تطلق عليها حتى الآن .

وقالت " الدارة "في انفوجرافيك ان شهر" محرم " سمي بذلك لتحريم القتال فيه ،وسمي شهر صفر بذلك لأن العرب كانوا يخرجون لبلاد " الصفرية " لجلب الطعام .

اما شهر ربيع فيعود اسمه لارتباع الإبل أي طلبها النبات ، ويعود اسم جمادي لجمود الماء فيه واسم رجب لتعظيم العرب له في الجاهلية ، وشعبان لتشعب القبائل فيه .

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أما شهر رمضان فسمي بذلك لشدة الحر الذي كان فيه، "من الرمض " وهو الحر الشديد عند العرب .

وسمي "شوال " بذلك لشولان الإبل فيه عند اللقاح ، وذو القعدة لأن العرب كانوا يقعدون فيه ولا يبرحون ، وذو الحجة لأنهم كانوا يحجون فيه .