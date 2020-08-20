شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): توقع الدكتورعبدالله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الخميس هطول امطار متفرقة على عسير وجازان إثر تشكل السحب فوق مرتفعات السروات . توقع الدكتورعبدالله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الخميس هطول امطار متفرقة على عسير وجازان إثر تشكل السحب فوق مرتفعات السروات . كما توقع " المسند" أن تمتد الحالة المطرية إلى مرتفعات الطائف مطالباً بضرورة الحيطة والحذر . الجدير بالذكر أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاض في درجة الحرارة مع اعتدال الحر وانتهاء شدته بالتزامن مع دخول موسم سهيل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.