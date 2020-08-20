︎ .

أطلق حساب الأمن العام في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الهوية البصرية الجديدة للأمن العام، وجاءت الهوية الجديدة محاطة باللون الأحمر وبداخلها شعار الأمن العام (التاج والسيفان والنخلة باللون الأبيض والأسود).

وكشف حساب الأمن العام عبر تغريدة قال فيها: “معًا.. نحافظ على الأمن بالوقاية من الجريمة.. وضبطها.. والقبض على مرتكبيها”.

ولخّصت تغريدة الأمن العام مهام وأهداف الأمن العام بمنع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها، وضبط الجرائم بعد وقوعها، والتحقيق فيها، والقبض على الجناة، وإقامة الادعاء عليهم أمام المحاكم المختصة، ومكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام يطلق الهوية البصرية الجديدة في مواقع التواصل.. معًا نحافظ على الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.