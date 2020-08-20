إيداع إعانات ومكافآت في حسابات 4744 طالبًا وطالبةً بالجوف

تعليم المنطقة: بقيمة 1.7 مليون ريال عبر التحويل السريع

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 1.7 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لـ4744 طالبًا وطالبةً مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت. وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ صقر بن فرحان الصقر، أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفَّيْن، لشهر ذي القعدة عام 1441هـ.

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