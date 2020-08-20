الزعاق يتحدَّث عن ظاهرة فلكية لن تتكرر قبل 99 عامًا

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تزامن دخول السنة الهجرية مع موسم سهيل، توافقٌ لن يتكرر إلا بعد 99 عامًا.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يتزامن دخول السنة الهجرية الجديدة 1442 مع دخول موسم سهيل.. وهذا التوافق لا يتم إلا بعد 99 سنة».

وكان الزعاق قد كشف موعد دخول موسم سهيل قبل ذلك، قائلًا: «غدًا الخميس أول موسم سهيل، وهو الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع».

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وأضاف: «ومع دخوله، تهدأ الأرض، وتقبل المزروعات.. ترتاح المواشي فتدر اللبن.. تهب الرياح الجنوبية الملطفة للأجواء.. يطيب الجلوس في العراء ليلًا.. يطول الظل ويشعشع الندى، ومدته 52 يومًا مقسمة على 4 نجوم».

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