غرق طفلين في وادي العرين.. ومدني عسير يوضح التفاصيل

لقي طفلان حتفهما غرقًا بوادي العرين بمنطقة عسير؛ وذلك في مستنقع ماء بعمق مترين تقريبًا؛ حيث انتشلت قوات فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي جثتي الطفلين، بحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد.

وتلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب، بلاغًا يفيد بوجود حالتي غرق لطفلين بوادي العرين في قرية الشط. وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ، والإنقاذ المائي، والمعدات المساندة إلى موقع الحادث.

وبالوصول، اتضح أن الحالة هي غرق طفلين في مستنقع ماء بعمق مترين تقريبًا. وتم انتشال الطفل الأول الذي يبلغ من العمر (٨ سنوات) من قبل المواطنين قبل وصول الفرق إلى الموقع وهو متوفى.

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وبدأت فرق الإنقاذ عملية البحث والتمشيط بمساعدة المواطنين؛ حيث تم العثور على الطفل الثاني الذي يبلغ من العمر (١١ سنة) وانتشاله من قبل الفرق وهو متوفى أيضًا، وقد سُلم الحادث إلى الشرطة لإكمال اللازم، حسب الاختصاص.

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