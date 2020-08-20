«الأمن العام» يطلق هوية بصرية جديدة.. ومغردون يفسرون معناها

الشعار تحيطه دائرة حمراء

أطلق الأمن العام هويته البصرية الجديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وتشكَّلت الهوية البصرية الجديدة من شعار الأمن العام (التاج والسيفان والنخلة) محاطًا بدائرة حمراء. وتفاعل المغردون مع الهوية البصرية الجديدة؛ حيث أطلقوا هاشتاق «الأمن العام»، معبرين عن أن الدائرة الحمراء تعني أن أمن الوطن خط أحمر. Advertisements اقرأ أيضًا: شاهد.. الأمن العام يقبض على تشكيلين عصابيين نفّذا جرائم خطيرة خلال الأيام الماضية بالفيديو.. الأمن العام يلقي القبض على 37 متهمًا في 9 قضايا

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