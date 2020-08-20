بالفيديو.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينشئ ورشة للأطراف الصناعية بتعز

قدَّم مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات طبية لمركز «الأطراف الصناعية» في مدينة تعز باليمن.

وذكر تقريرٌ لقناة «الإخبارية» أن المساعدات تضمَّنت معدات وأجهزة لإنشاء ورشة إنتاج أطراف صناعية متطورة يستفيد منها عدد كبير ممن بُترت أطرافهم بسبب الحرب.

وأضاف التقرير أن مركز الأطراف الصناعية بتعز تكفل به مركز الملك سلمان للإغاثة قبل 8 أشهر، واستفاد منه ضمن المرحلة الأولى آلاف الحالات، ثم تأتي المرحلة الثانية لتوسيع الخدمات الطبية واستمرارها في هذا القطاع الصحي.

وقال أحد المستفيدين من خدمات المركز إنه وفَّر عليه عناء السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أنه أصيب بلغم أرضي حوثي أدَّى إلى بتر ساقه؛ وذلك قبل 3 سنوات.

Advertisements

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

«مسام» ينتزع 1.433 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من أبريل

بقيمة 10.5 مليون دولار.. «إغاثي الملك سلمان» ينفذ مشروعًا لمكافحة الملاريا في اليمن