تعميم من وزارة التعليم بخصوص قياس جاهزية المدارس وأدوات السلامة

أكدت حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة
أكدت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا إلى جميع المدارس الحكومية والمعاهد (بنين/ بنات/ رياض أطفال) بشأن قياس جاهزية المدارس وحصر أدوات السلامة.
وذكرت المصادر أن تعميم الوزارة جاء فيه أنه «استعدادًا لبدء العام الدراسي ١٤٤١-١٤٤٢، تحرص الوزارة على توفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من المخاطر، ومنها تحسين وسائل السلامة بالمدارس وصيانتها».
وطالبت الوزارة في التعميم بسرعة حصر أدوات السلامة بالمدارس في موعدٍ أقصاه 5 المحرم 1442هـ.
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