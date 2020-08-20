تعميم من وزارة التعليم بخصوص قياس جاهزية المدارس وأدوات السلامة

أكدت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا إلى جميع المدارس الحكومية والمعاهد (بنين/ بنات/ رياض أطفال) بشأن قياس جاهزية المدارس وحصر أدوات السلامة.



وذكرت المصادر أن تعميم الوزارة جاء فيه أنه «استعدادًا لبدء العام الدراسي ١٤٤١-١٤٤٢، تحرص الوزارة على توفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من المخاطر، ومنها تحسين وسائل السلامة بالمدارس وصيانتها».



وطالبت الوزارة في التعميم بسرعة حصر أدوات السلامة بالمدارس في موعدٍ أقصاه 5 المحرم 1442هـ.

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