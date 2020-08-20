ارتفاع الحرارة 4 درجات مئوية.. والحصيني: تستمر عدة أيام

بدء حالة ممطرة على معظم المناطق
توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، بدء حالة ممطرة تستمر عدة أيام مع ارتفاع في درجات الحرارة 4 درجات مئوية على معظم المناطق.
وقال الحصيني (عبر حسابه بموقع تويتر) إنه مُتوقعٌ حالة جوية ممطرة بدءًا من اليوم الخميس على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، خاصةً المرتفعات.
وتمتد الحالة المناخية، بحسب الحصيني، إلى نواحي المدينة المنورة ونجران، وأقصى الأجزاء الجنوبية البعيدة من منطقتي الرياض والشرقية، وعلى أجزاء من الإمارات واليمن وسلطنة عمان، مع استمرار الحالة الممطرة عدة أيام، مشيرًا إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع سيول على أجزاء من المصائف، تسبقها رياح مثيرة للأتربة.
وتوقع الحصيني ارتفاعًا في الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام، بقيمٍ بين درجتين و4 درجات مئوية على معظم المناطق عدا المصائف.
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