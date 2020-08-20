السعودية اليوم / مقتل 14 شخصًا في هجوم لطالبان شمال أفغانستان



كابل 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

شنت حركة طالبان هجومًا على منطقة خواجة بهاء الدين بإقليم تخار الأفغاني الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 13 من قوات الانتفاضة الشعبية الأفغانية وآخر من شرطة الحدود، بحسب ما أفاد مصدر محلي.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم، عن مصادر محلية قولها إن الهجوم أدى إلى ساعات طويلة من الاشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن.

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11:07ت م

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