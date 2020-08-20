السعودية اليوم / أكثر من 5 آلاف مستفيد من خدمات عيادات الأورام في مستشفى الأمير محمد بن ناصر



جيزان 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

قدمت "صحة جازان" خدماتها الطبية لـ 5180 مستفيداً، عبر عيادات الأورام وأمراض الدم في مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2020.

وأبانت أن عدد جلسات العلاج الكيماوي بلغ خلال 2285 جلسة، فيما بلغ عدد مراجعي عيادات أمراض الدم مع التنويم 2047 حالة، إضافةً إلى 848 مراجعاً في عيادات الأورام.

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10:46ت م

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