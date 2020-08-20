

حفر الباطن 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

بدأت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة حفر الباطن، أمس، القبول في برامج الدبلومات للعام الدراسي 1441 - 1442هـ للطلاب والطالبات، ويستمر حتى الـ 12 من شهر محرم الحالي.

وأوضحت العمادة أن البرامج المتاحة للقبول التي ستكون الدراسة فيها في الفترة المسائية شملت دبلوم شبكات الحاسب الآلي (سيسكو)، دبلوم المحاسبة، دبلوم إدارة الأعمال، ودبلوم الإدارة المالية.

واشترطت العمادة للقبول حصول المتقدم على الشهادة الثانوية ودفع الرسوم الدراسية المقسمة على 4 فصول، داعيةً الراغبين في التقديم الدخول على الرابط https://cutt.us/Z2PUx واستكمال البيانات المطلوبة.

// انتهى//.

10:43ت م

0034





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة حفر الباطن تبدأ القبول في دبلومات خدمة المجتمع والتعليم المستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.