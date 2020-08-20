اقتصادي/ غرفة الشرقية تنظم لقاءً حول مبادرات فرع وزارة البيئة بالمنطقة



الدمام 1 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

نظمت غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الزراعة والغذاء أمس، لقاءً تحت عنوان" مبادرات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية في ظل جائحة

وتناول اللقاء "عن بُعد" الاستثمار في قطاع الصيد من خلال تحسين المنتجات البحرية كالتخزين والحفظ، والصناعات الموازية لهذا القطاع الحيوي، والاهتمام والاستثمار فيما يختص بالصيانة والصناعات الأخرى التي تسهم في العمل على وفرة المنتج وثبات الأسعار.

كما تناول اللقاء الخطة العامة والشاملة لتشجير المنطقة الشرقية التي تستهدف غرس 25 مليون شجرة ابتداء من العام الجاري، حتى نهاية عام 2024، والتحديات التي واجهها الفرع في ظل جائحة كورونا، من خلال الجوانب التقنية، وكيفية التعامل عن بُعد لمعالجة مشاكل المزارعين، ومربي المواشي، والمحافظة على سلاسل الامداد وتوفير السلال الغذائية، وإصدار جميع التصاريح اللازمة لكل المزارعين والمنتجين ومربي الماشية والدواجن، ومواجهة انتشار الجراد.

// انتهى//

10:37ت م

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الدمام 1 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الزراعة والغذاء أمس، لقاءً تحت عنوان" مبادرات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية في ظل جائحة كورونا "، بمشاركة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة المهندس عامر بن علي المطيري.وتناول اللقاء "عن بُعد" الاستثمار في قطاع الصيد من خلال تحسين المنتجات البحرية كالتخزين والحفظ، والصناعات الموازية لهذا القطاع الحيوي، والاهتمام والاستثمار فيما يختص بالصيانة والصناعات الأخرى التي تسهم في العمل على وفرة المنتج وثبات الأسعار.كما تناول اللقاء الخطة العامة والشاملة لتشجير المنطقة الشرقية التي تستهدف غرس 25 مليون شجرة ابتداء من العام الجاري، حتى نهاية عام 2024، والتحديات التي واجهها الفرع في ظل جائحة كورونا، من خلال الجوانب التقنية، وكيفية التعامل عن بُعد لمعالجة مشاكل المزارعين، ومربي المواشي، والمحافظة على سلاسل الامداد وتوفير السلال الغذائية، وإصدار جميع التصاريح اللازمة لكل المزارعين والمنتجين ومربي الماشية والدواجن، ومواجهة انتشار الجراد.// انتهى//10:37ت م0032

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