سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لقادة القوات المسلحة بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة، لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وتناقلت إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أمس نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ المصري، بفوز 74 مرشحا على المقاعد الفردية وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدا آخري في 14 محافظة، وفوز "القائمة الوطنية من أجل مصر" بـ 100 مقعد.

وأشارت إلى أن مصر وإثيوبيا والسودان تسلمت خلال جولة المفاوضات الحالية حول سد النهضة المقترحات المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة للوصول إلى اتفاقية شاملة ووافية تجمع بين مقترحات الأطراف الثلاثة في صيغة توافقية، منوهة إلى تمسك مصر بالتوصل إلى اتفاق ملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث.

وأخبرت عن موافقة مجلس الوزراء على عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتبارا من يوم 28 أغسطس الجاري، على أن تكون مدة الخطبة 10 دقائق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية السارية في الصلوات اليومية.

ونوهت إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفت إدعاءات ميليشيات الحوثيين التابعة لإيران بشأن سيطرتها على ألف كيلو متر في عملية عسكرية أطلقتها في مديرية ولد ربيع ومحيطها التابع لمحافظة البيضاء.

ولفتت الانتباه إلى أن الجيش اللبناني نفى صحة ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود أسلحة وذخائر مخزنة تابعة لحزب الله في منطقة "بعبدا – اللويزة".

وتحدثت عن إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس عن تعيين أعضاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، خصوصا في ظل غياب نظام قضائي فاعل بالبلاد.

وأفادت صحف مصر اليوم بأن وزير خارجية اليونان نيكولاس ديندياس اتهم تركيا بـ"عسكرة المتوسط" ونشر الفوضى بالمنطقة، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية تتناسب مع العدوان التركي بشرق المتوسط والموجه بشكل أساسي ضد الاتحاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.